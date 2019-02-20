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20.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Политика, Украина
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Правительство Украины продолжит затягивать петлю на украинской шее

Украинским властям придется пойти на повышение тарифов на услуги ЖКХ с мая нынешнего года поскольку это является одним из ключевых условий, зафиксированных в меморандуме с МВФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сопредседатель Фонда энергетический стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тарифы будут расти и дальше. Конечно, Кабмин может не принять решение о дальнейшем повышении тарифа на газ на 18% с 1 мая 2019 года, как это было согласовано с западными кредиторами. Но тогда государство Украина не выполнит меморандум с МВФ. И следующего транша, который крайне нужен, чтобы покрыть долги, просто не будет. Тарифы на газ – ключевое требование. И тогда макроэкономическая стабильность под большим вопросом. И непонятно, что будет с экономикой, с курсом гривны к концу года», – сказал Марунич.

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