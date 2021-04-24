Правительство Украины: Путин уже официально признал республики Донбасса

24.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин официально признал республики Донбасса во время своего недавнего ответа главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил вице-премьер Украины, министр по делам «оккупированных территорий» Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Резников утверждает, что Путин впервые назвал республики ЛНР и ДНР, а не «отдельными районами Донецкой и Луганской областей». Напомним, говоря о предложенной Зеленским встрече на Донбассе, Путин подчеркнул: «Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, тогда в первую очередь, руководство Украины должно встречаться с руководителями республик – ЛНР и ДНР».

«Очень важный момент, хочу обратить внимание нас всех. По международному праву официальные заявления от имени государства может сделать президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

Только что из уст президента Российской Федерации мы услышали официальное признание двух квази-формирований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами ЛНР/ДНР. Это, по сути, выход из «Минских соглашений». Потому что в «Минских соглашениях» нет такого понятия – есть ОРДЛО Украины, есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

До этого момента все представители Российской Федерации во всех переговорах всегда говорили, что это Украина. Только что президент Путин назвал эти две группировки, он их признал. Это означает, что только что мы услышали заявление о выходе из «Минских соглашений» со стороны Российской Федерации», – заявил Резников.