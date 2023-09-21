Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля

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В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей», — говорится в сообщении.

Это решение горячо поддержали сегодня в Госдуме РФ. По мнению спикера Вячеслава Володина, сначала необходимо обеспечить топливом по доступным ценам своих граждан, а потом уже отправлять его на экспорт.

«Возможности у нас для решения этого вопроса есть. Самое главное — есть нефть и нефтепродукты, выпускать стали больше. Дальше уже можно сделать все, чтобы сначала заправить граждан внутри страны, обеспечить свой рынок, а потом продавать на внешний», — сказал Володин во время правительственного часа с министром сельского хозяйства.

Парламентарии потребовали решить проблему роста цен на ГСМ, учитывая, что сельское хозяйство — стратегическая отрасль.

Депутат Андрей Луговой считает, что не менее важно добиться снижения цен на электроэнергию для аграриев.

«Этот вопрос аграрные ассоциации ставят с 2017 года. До сих пор мер никаких не принято. Минсельхоз всячески пытается договориться об этом с Минэнерго. Там придумываются разные отговорки. АПК по экспорту занимает 3 место. Это вопросы не просто продовольственной безопасности, а это вопросы нашего суверенитета», – сказал Луговой.

Средняя розничная стоимость дизельного топлива за последние две недели выросла почти на 2%. Показатель превысил 62,5 руб. за литр, но в отдельных регионах цены доходят и до 80 руб. за литр. В этот момент нефтяники резко сократили производство бензина (-5,9% за неделю) и дизеля (-3%). На этом фоне рост цен резко ускорился.

Эксперт по энергетике Александр Фролов считает, что меры, принятые правительством, стимулируют не только сельское хозяйство, но и производство.

«Что ж, при запрете на вывоз автобензинов и дизельного топлива будет расти производство авиакеросинов. Главное, чтобы производителям хватило мощностей для хранения дизтоплива», – написал Фролов в своем тг-канале.

Между тем оптовые цены на бензин и дизель на бирже уже пошли вниз.