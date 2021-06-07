Правительству ДНР поставлена задача решить вопрос с невыплатой зарплат

07.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Экономическая модель ДНР, утвержденная после украинской блокады, себя исчерпала.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью информационному агентству News Front заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос, как республика решает экономические проблемы, в частности многомесячные задержки зарплаты на предприятиях.

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«Безусловно, мы не стоим на месте. Если даже брать просто сухие цифры по прошлому сложному 2020 году, то налогов мы собрали на 12,4% больше, чем в 2019 году. Это говорит о том, что предприятия работали несмотря ни на что, в том числе открывались новые. При этом мы знаем, что основная наша проблема – крупные металлургические и коксохимические предприятия, входящие в орбиту «ВТС». На данный момент мы видим, что та модель, которая была принята после введения Украиной блокады и являлась для нас вынужденной, себя исчерпала», – сказал Пушилин.

По его словам, правительству поставлена задача в сжатые сроки предложить новую модель управления данными предприятиями.

«Нам в кратчайшие сроки нужно решить вопросы, связанные с невыплатой заработных плат. В кратчайшие сроки нужно закрыть вопрос и с оплатой тех долгов, которые образовались у смежных предприятий, в том числе угольных – у них по цепочке тоже идут задержки выплаты зарплат. Недопустимо, когда люди работают, причем в очень тяжёлых условиях, но при этом не получают заработную плату. Ситуация отразилась и на железнодорожной сфере, потому что платежи тоже задерживались. Это стало той критической точкой, тем пределом, с которым нельзя мириться», подчеркнул глава ДНР.

Он напомнил, что данная модель позволила сохранить предприятия, рабочие места и продолжать выплачивать зарплаты.

«Так долгий период без сбоев и происходило. Но тут начала самым неблагоприятным образом складываться конъюнктура на мировых рынках. Цены на уголь, металл еще в предковидный год катастрофически упали. Это привело наши предприятия, находящиеся и без того не в лучшем состоянии, в кризисную ситуацию. Сюда стоит добавить, что каждая реализация нашей продукции была связана с массой проблем и препятствий со стороны Украины и их союзников, каждая отправка очередной партии нашего груза сопровождалась ограничительными мерами, санкциями и прочим», – добавил руководитель республики.

Он говорит, что в этих условиях понадобились новые подходы.

«Поэтому, правительству поставлена задача поменять ситуацию в корне. Повторюсь, триггером стали недопустимые задолженности по зарплатам. Люди не могут оставаться без доходов. Это неправильно, так не должно быть. И я рассчитываю, что в самое ближайшее время мы увидим и новые предложения, и эффективные модели управления. Сейчас появляется возможность говорить об инвестициях. Ситуация меняется», – резюмировал Пушилин.