Правительству Украины нечем гасить панику из-за роста цен

17.03.2020, Киев, Игорь Петров

Курс гривны уже начал падать поскольку спекулянты выводят свои деньги из украинских ОВГЗ, и инфляцию подстегнет паника из-за дефицита продовольственных товаров.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с кризисом и пока что неизвестными рисками для ОВГЗ спекулянты постепенно начинают выводить деньги, они не вкладывают их обратно украинские ценные бумаги. Они их достают – естественно в гривне, они покупают доллары и выводят. Курс видели за пару недель? Дальше будет больше, если этот процесс не остановится.

И это естественный процесс, но это все придет тому что цены в гривнах у нас сейчас тоже полезут вверх. А еще будет дефицит продовольственных товаров в силу того что позакрываются магазины и чисто физически где их доставать? И будет проблема с сельхозпродукцией, потому что неизвестно, кто там и как будет работать, болеет или нет.

И третье – с перерабатывающей промышленностью, эти предприятия закроются или будут продолжать работать – тоже пока непонятно. Пока это все на уровне непонятности, но любые панические настроения могут вызвать пиковые нагрузки на определенные потребительские товары и в итоге – пиковый рост цен на определенные виды продуктов.

Да, этот пиковый рост цен будет длиться недолго. Но как и любой пиковый рост цен он вызывает нездоровый ажиотаж в соседних областях. И мы будем видеть такую волновую панику, которая периодически возникает, с которой государство не сможет справиться в силу отсутствия того самого госрезерва. Ну нечем эти самые волны будет гасить, волнореза нету», – сказал Гаврилечко.