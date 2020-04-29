Правительству Украины придется уступить бунтующим предпринимателям

29.04.2020, Киев, Игорь Петров

Акции протеста предпринимателей, начавшиеся на Украине в связи с ограничительными мерами на период карантина, приведут к тому, что правительству Украины придется смягчать условия изоляции для бизнеса.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского института политики.

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«Для бедной страны, такой как Украина, карантин имеет смысл, но лишь ограниченное время, допустим, месяц. У нас решили продлить его и это привело к тому, что запас прочности у многих бизнесов тает, тают деньги граждан, а их недовольство растет.

Пикантность ситуации – в том, что работают крупные компании, те, кто имеют много денег, у кого больше возможностей выживать в условиях карантина. Рыночные торговцы, например, не имеют такого запаса прочности, это самый бедный слой предпринимателей, деньги у них заканчиваются. Карантин длится уже 1,5 месяца. У многих средства уже закончились или заканчиваются. Естественно, что люди настроены решительно. Они – в ситуации, когда терять им больше нечего.

Люди будут протестовать и дальше и правительству ничего другого не остается кроме как идти им навстречу. Поэтому я не исключаю, что смягчение карантинных мероприятий может быть перенесено на неделю, с 12 мая 4 мая. Если правительство и пойдет на уступки, то хотя бы первые майские праздники останутся карантинными», – сказал Воля.