Правоохранители допросили Собчак. Она пожаловалась на «странные вопросы»

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Полиция отправила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела по статье о распространении фейков про госорганы в отношении журналистки Ксении Собчак после ее интервью со сбежавшим из России руководителем русофобского кинофестиваля «Докфест» Виталием Манским.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Манского, который в интервью заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». Собчак была допрошена по этому делу в качестве свидетеля.

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. Дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено», — приводит ТАСС слова своего источника в МВД.

Скандальная тележурналистка расценила информацию как «очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране».

«На допросе мне действительно задавили странные вопросы. Например: «Не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?». Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры. Больше мне по поводу этого сказать нечего. Кроме горькой шутки о том, что и тут я не как все: пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распростряняю фейки про культуру», – написала Собчак в своем ТГ-канале.