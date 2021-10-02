Праворадикальные подростки продолжают удерживать профучилище в Салониках

02.10.2021 00:33 (Мск), Салоники, Алексей Топоров

Греческой полиции уже второй день не удается выбить из здания профессионального училища EPAL, расположенного в пригороде Салоников – Эвсомоса, юных сторонников запрещенной в стране национал-патриотической партии «Золотая Заря».

Накануне правоохранители арестовали 38 активистов, самому молодому из которых было пятнадцать, а самому старшему – двадцать один год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конфликт в Салониках начался еще 28 сентября, когда произошла массовая драка лево- и праворадикальных подростков. Первые раздавали листовки за разрешение бесконтрольной миграции, права ЛГБТ и «против фашизма», вторые просто напали на них.

После чего город уже не знал покоя, стычки между правыми и левыми радикалами сменялись «антифашистскими маршами», а после захватом правой молодежью самого училища EPAL. Сегодня его удерживает порядка сотни человек в черном, которые устроили импровизированные блокпосты из мусорных баков, и при приближении полиции забрасывают ее камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Известно, что захватившие здание подростки называют себя сторонниками национал-патриотической партии «Золотая Заря» (в свое время выступившей за союз с Россией, в поддержку Новороссии и Донбасса – ред.), приравненной в Греции к фашистской и запрещенной: ее руководство находится за решеткой.

Молодые люди, таким образом, выражают желание сохранить молодежные партийные ячейки в Салониках, выдвинув лозунг «Мы остаемся здесь». Никаких иных более внятных лозунгов и требований они не выдвигают.

Известно, что подростки не подпускают к училищу даже журналистов, которые при приближении к блокпостам также подвергаются нападениям.