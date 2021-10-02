Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
02.10.2021 00:33 (Мск), Салоники, Алексей Топоров
 
Балканы, Беспорядки, Греция, Дзен, миграция, Молодёжь, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
Просмотров:

Праворадикальные подростки продолжают удерживать профучилище в Салониках

Греческой полиции уже второй день не удается выбить из здания профессионального училища EPAL, расположенного...

Греческой полиции уже второй день не удается выбить из здания профессионального училища EPAL, расположенного в пригороде Салоников – Эвсомоса, юных сторонников запрещенной в стране национал-патриотической партии «Золотая Заря».

Накануне правоохранители арестовали 38 активистов, самому молодому из которых было пятнадцать, а самому старшему – двадцать один год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Конфликт в Салониках начался еще 28 сентября, когда произошла массовая драка лево- и праворадикальных подростков. Первые раздавали листовки за разрешение бесконтрольной миграции, права ЛГБТ и «против фашизма», вторые просто напали на них.

После чего город уже не знал покоя, стычки между правыми и левыми радикалами сменялись «антифашистскими маршами», а после захватом правой молодежью самого училища EPAL. Сегодня его удерживает порядка сотни человек в черном, которые устроили импровизированные блокпосты из мусорных баков, и при приближении полиции забрасывают ее камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Известно, что захватившие здание подростки называют себя сторонниками национал-патриотической партии «Золотая Заря» (в свое время выступившей за союз с Россией, в поддержку Новороссии и Донбасса – ред.), приравненной в Греции к фашистской и запрещенной: ее руководство находится за решеткой.

Молодые люди, таким образом, выражают желание сохранить молодежные партийные ячейки в Салониках, выдвинув лозунг «Мы остаемся здесь». Никаких иных более внятных лозунгов и требований они не выдвигают.

Известно, что подростки не подпускают к училищу даже журналистов, которые при приближении к блокпостам также подвергаются нападениям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть