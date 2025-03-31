Правосек Береза: Русские готовятся окружить Покровск и идти дальше

Вадим Москаленко.  
31.03.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вполне вероятно, что освободившаяся в Курской области группировка ВС РФ будет переброшена на Красноармейское (Покровское) направление.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вполне вероятно, что освободившаяся в Курской области группировка ВС РФ будет переброшена на Красноармейское...

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«Наши командиры, которые трезво мыслят и спокойно оценивают ситуацию, говорят, что на севере российские и северокорейские солдаты практически лишили нас того козыря, который был у нас, это про Курщину, отвоевав часть, и они уже готовы к наступлению. Это Сумщина.

Также эти силы могут быть перекинуты на восток, на Покровск, там снова активизация. Понятно, что русские готовят наступательные действия, которые могут длиться не только три или девять месяцев, а почти весь 2025 год…», – прогнозировал правосек.

«Готова ли наша власть? Имею большие сомнения. Особенно наблюдая, как усилились бои под Покровском, и это один из главных оборонных пунктов Украины и ключевой узел в Донецкой области сейчас. Если его захватят, это будет не только возможность окончательного захвата всего региона, но и ускорит эти процессы.

Кстати, русские рассматривают возможность не только захвата, а попытки окружить этот город и двигаться дальше, а город в осаде не сможет воевать. Это тоже надо понимать», – тревожился Береза.

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