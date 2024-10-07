«Правосек»: Донбасс покорился украинизации, Стрелков поднял восстание в последний момент

Бандеровцам не хватило пяти, максимум десяти лет, чтобы завершить ассимиляцию русского населения Донбасса, – планы самостийников в последний момент сорвало восстание, поднятое группой Игоря Стрелкова.

Об этом на канале Ukrainian Experts Talks заявил воюющий с 2015 года боевик созданной запрещённым в РФ «Правым сектором» Украинской добровольческой армии с позывным «Жорж», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Все наши невзгоды и эта внешняя интервенция – следствие нашего внутреннего разброда. Всё-таки всё это началось со второго Майдана и конфликта на Донбассе. В основе нашей трагедии, беды стоят внутренние невзгоды. Потому что, как бы экзотически не звучало, но Украина тоже мини-империя по своему составу. Хоть мы все называемся украинцами, лелеем этот образ и любим его, у нас довольно немалая территория, и мы довольно разные. От Донбасса и Луганска до Мукачева и Львова через Киев, через Харьков – это очень разные люди со своим специфическим региональным менталитетом. Не говоря уже о Крыме – вообще уникальная территория и среда», – признал «Жорж».

Он добавил, что майданщикам не хватило пяти лет.

«Начиная с 2013 года, ещё бы нам пять лет без войны. Зная по своим родственникам, по своим друзьям из Донбасса, за эти пять, хорошо, пусть десять лет там успело бы уже вырасти поколение полностью украинское. То есть, как бы то ни было, а на Донбассе в это время школы постепенно переходили на украинский язык. Мало того, само население Донбасса, так или иначе, уже к этому привыкало. Постепенно это всё делалось, они украинизировались. Я вам скажу, их Гиркин с Путиным отцепили буквально в последний момент. То есть вся эта ФСБшная операция в 2014 году – это они успели отцепить, заскочить на последнюю подножку нашего последнего вагона. Мы от них не успели убежать в ЕС совсем чуть-чуть», – сокрушался «правосек».