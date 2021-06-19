«Правосек» из РФ пожаловался на брезгливое отношение СБУ

19.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сотрудники украинских спецслужб не скрывают своего брезгливого отношения к воевавшим в Донбассе на стороне Украины гражданам РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd tv» заявил воевавший в ДАП «киборг», российский боевик «Правого сектора» Леонид Чемоданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил «киборгу» его интервью пропагандистам «Цензора» под названием «В СБУ мне сказали, что от таких, как я, нужно чистить Украину».

«Только я не могу понять, что он имел в виду, – вспоминал Чемоданов. – Меня вызвали в СБУ в ноябре (2020 года – ред.), я подал документы на гражданство Украины».

«В Житомирское СБУ. А они решили меня вызвать, не знаю для чего, вызвали короче. Там шуточки, хаханьки, потом оперативник, конкретно который со мной общался, сказал: «От таких, как ты, нужно почистить Украину». Это были конкретно его слова. Что он имел в виду, он не пояснил», – рассказал боевик и добавил, что не помнит фамилию сбушника.