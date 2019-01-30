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Правосек-меджлисовец рассказал о крымско-украинской повстанческой армии
Во время Крымской весны некоторые проукраински настроенные крымские татары пытались получить оружие в украинских воинских частях.
Об этом в интервью журналу “Країна” рассказал бывший барабанщик крымско-татарского ансамбля “Хайтарма” Ильман Халилов, с 2016 года воющий в Донбассе в составе незаконного вооруженного формирования ДУК “Правый сектор”.
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“Во время аннексии крымские татары ехали в воинские части за оружием. Но никто не хотел нам его дать. Не было приказа. Мы разошлись каждый в свои города. Там разделились на сотни и делали свое дело. Такая украинско-крымская повстанческая армия. Собирались у мечетей, строили планы на будущее. Надеялись, нам поможет Украина. И донбасские события показывали, что мы остаемся сами”, – сокрушается правосек.
С этими надеждами он продолжал оставаться на полуострове до 2016 года.
“Пошел 2015-й год. Кацапы для пропаганды начали использовать крымские творческие коллективы. В том числе и “Хайтарму”. На одном из концертов надо мной повесили российский флаг. Сорвал его во время выступления. Вскоре из ФСБ пришли с обыском. Все дома разбили. Меня уволили из ансамбля. Друзья делились зарплатой, чтобы не умер от голода.
4 января 2016-го ко мне пришел друг, сказал, чтобы убегал из Крыма. 5-го придут за мной, арестуют и уже не выпустят. Я поехал на Донбасс добровольцем в ДУК. Прошел подготовку и попал на блокаду Крыма”, – рассказал Халилов.
Он также уточнил, что в ходит в состава батальона имени Номана Челибиджихана.
Метки: батальон имени Номана Челебиджихана, ДУК Правый сектор, Ильман Халилов
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