Правосек-меджлисовец рассказал о крымско-украинской повстанческой армии

31.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Во время Крымской весны некоторые проукраински настроенные крымские татары пытались получить оружие в украинских воинских частях.

Об этом в интервью журналу “Країна” рассказал бывший барабанщик крымско-татарского ансамбля “Хайтарма” Ильман Халилов, с 2016 года воющий в Донбассе в составе незаконного вооруженного формирования ДУК “Правый сектор”.

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“Во время аннексии крымские татары ехали в воинские части за оружием. Но никто не хотел нам его дать. Не было приказа. Мы разошлись каждый в свои города. Там разделились на сотни и делали свое дело. Такая украинско-крымская повстанческая армия. Собирались у мечетей, строили планы на будущее. Надеялись, нам поможет Украина. И донбасские события показывали, что мы остаемся сами”, – сокрушается правосек.

С этими надеждами он продолжал оставаться на полуострове до 2016 года.

“Пошел 2015-й год. Кацапы для пропаганды начали использовать крымские творческие коллективы. В том числе и “Хайтарму”. На одном из концертов надо мной повесили российский флаг. Сорвал его во время выступления. Вскоре из ФСБ пришли с обыском. Все дома разбили. Меня уволили из ансамбля. Друзья делились зарплатой, чтобы не умер от голода.

4 января 2016-го ко мне пришел друг, сказал, чтобы убегал из Крыма. 5-го придут за мной, арестуют и уже не выпустят. Я поехал на Донбасс добровольцем в ДУК. Прошел подготовку и попал на блокаду Крыма”, – рассказал Халилов.

Он также уточнил, что в ходит в состава батальона имени Номана Челибиджихана.