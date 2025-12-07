Правосек в отчаянии: «При Залужном такого не было!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Окружение Зеленского заинтересовано в поражении Украины, чтобы сбежать с наворованным и не бояться ответственности.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер запрещённого в России «Правого сектора» Борислав Береза (в перечне экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Из-за пассивной импотентной позиции Зеленского и Сырского, которые отказываются признавать проблемы и решать их, мы видим, что происходит на фронте. Последствия действий Верховного главнокомандующего, всего военно-политического руководства сегодня можно проследить на фронте. Напомню, что при Залужном такого не было! Можем ли мы противостоять врагу в количестве? Нет, никак не можем. Мы можем только противостоять в технике. Роботы, дроны, все средства, которые только можно использовать. А что у нас с этим? На каждом направлении схемы, откаты, взятки. На каждом направлении сидят те, которые хотят украсть и убежать, чтобы их не искали. И надеются они, что Украина падёт, и их искать не будут, потому что они не заинтересованы, чтобы Украина выжила. Потому что выжившая Украина будет искать их и карать. А с такими внутренними врагами одержать победу невозможно!», – сокрушался правосек.