07.12.2025
Окружение Зеленского заинтересовано в поражении Украины, чтобы сбежать с наворованным и не бояться ответственности.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер запрещённого в России «Правого сектора» Борислав Береза (в перечне экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из-за пассивной импотентной позиции Зеленского и Сырского, которые отказываются признавать проблемы и решать их, мы видим, что происходит на фронте. Последствия действий Верховного главнокомандующего, всего военно-политического руководства сегодня можно проследить на фронте. Напомню, что при Залужном такого не было!

Можем ли мы противостоять врагу в количестве? Нет, никак не можем. Мы можем только противостоять в технике. Роботы, дроны, все средства, которые только можно использовать. А что у нас с этим? На каждом направлении схемы, откаты, взятки. На каждом направлении сидят те, которые хотят украсть и убежать, чтобы их не искали.

И надеются они, что Украина падёт, и их искать не будут, потому что они не заинтересованы, чтобы Украина выжила. Потому что выжившая Украина будет искать их и карать. А с такими внутренними врагами одержать победу невозможно!», – сокрушался правосек.

«Хочу задать вопрос Владимиру Александровичу. Ну как, улучшилась ситуация на фронте после того, как вы уволили Залужного и сорвали мобилизацию? Это об уровне компетенции и подготовке Зеленского», – страдал Береза.

