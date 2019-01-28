Правосек, рассказал, как АТОшники барыжат квартирами для инвалидов

28.01.2019, Киев , Владимир Гладков

В организациях ветеранов «АТО» Ивано-Франковска царит беспросветная коррупция: квартиры, выделенные для инвалидов добровольческих батальонов, идут на продажу, раздаются окружению руководства ассоциаций и уходят на подкупы органов власти.

Об этом в эфире youtube-канала «Союз Блогеров Украины» рассказал экс-боевик Михаил «Сотник» Пидгайный, воевавший на Донбассе в рядах «Правого сектора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я столкнулся с тем, что многие среди АТОшников, к сожалению, опорочили себя и никаким образом уже не могут прикрываться благородным именем добровольца и патриота. Поскольку я понял, что многие из них пытаются просто использовать тему «АТО», чтобы обогатиться, получить имущество, власть, должности, я начал судебный процесс вследствие того, что на меня были совершены нападения этими лицами, я инициировал немало рассмотрений. Против меня действуют не только АТОшники, которые ничего не значат на территории области, а АТОшники, которые уже узурпировали власть”, – рассказал Пидгайный.

“Есть такой Василий Андреев, он сейчас вошёл во власть, у него влияние не только на территории области, но и на Украине, он уже входит во всеукраинскую организацию участников боевых действий», – заявил экс-боевик.

«Сотник» добавил, что Андреев возглавлял одну из ассоциаций АТОшников Ивано-Франковска, однако теперь на должности зама.

«С помощью городской, областной власти Василий Андреев получил доступ к распределению квартир, которые должны были первоочерёдно выделяться для инвалидов, которые служили в добровольческих подразделениях без заработной платы. Однако я узнал, что эти квартиры пошли его личной охране, он их начал продавать, стал миллионером, нанял около десяти человек в охрану из бывших работников милиции и «Беркута», у него две секретарши, мужьям которых он подарил квартиры. Я понял, что тут ставки очень высокие. Когда-то Черновецкий покупал людей гречкой, а этот – квартирами.

Потом он раздал квартиры в качестве взяток лицам, которые имеют влияние в нашей области. В частности, первому и второму заместителям военного комиссара области – Мирановскому и Григорчуку. Василий Андреев колоссально обогатился во время войны, это всех очень возмущает. Насколько мы знаем, в его намерениях за вырученные незаконным путём деньги купить себе статус народного депутата Украины”, – сообщил Пидгайный.