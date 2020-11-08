Правосека хотят экстрадировать в США за убийство: Его подельники вышли на митинг в Киеве

09.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве националисты устроили митинг в знак протеста против возможной экстрадиции в США боевика экстремистского «Правого сектора» Крейга Лэнга, которого на родине подозревают в двойном убийстве и грабеже, что грозит участнику АТО электрическим стулом.

Ранее суд постановил осуществить депортацию Лэнга, однако защита оспорила вердикт. Сегодня Печерский суд должен был рассмотреть апелляцию, однако заседание в итоге перенесли на 23 ноября.

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На улице возле суда националисты палили файеры и выкрикивали требования оставить в покое «побратима».

Одна из участниц акции, снимавшая происходящее на камеру, экс-боевик «Правого сектора», бывшая офицер морской пехоты ВСУ и командир огневого взвода САУ Елена Белозерская перед началом процесса на английском уверяла Крейга Лэнга, что на Украине считают его невиновным, на что Лэнг энергично соглашался и благодарил за поддержку. Также среди сочувствующих можно рассмотреть главаря подшефной СБУ нацистской группировки С14 Евгения Карася.

Ленг приехал на Украину в 2015 году и присоединился к «Правому сектору» в Донбассе в качестве добровольца. Позже, в 2016 году, он подписал контракт с ВСУ, однако через несколько месяцев расторг его. Поселился в Виннице, обзавёлся супругой, у пары родился ребёнок.

По версии обвинения, в США, куда Лэнг отправился в 2018 году, он с подельником пытался сбыть оружие на сумму 3 тысячи долларов. Дельцы опубликовали в сети объявление, на которое откликнулся 53-летний коммерсант Серафин Лоренцо из Флориды. На следующий день после намеченной сделки Лоренцо и его супругу нашли изрешечёнными пулями в собственном авто. Американские правоохранители считают, что Ленг и его подельник совершили убийство с целью грабежа.