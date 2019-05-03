Правосекам выставили счёт за потраченные на постановочные обстрелы боеприпасы

03.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские спецслужбы вскрыли махинации с нецелесообразным использованием отрядами «Правого сектора» дорогостоящих боеприпасов, и намерены заставить боевиков компенсировать их стоимость.



Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности он отметил, что участники националистических вооруженных формирований «Правый сектор» опасаются, что за ненадобностью их могут вывести из зоны боевых действий, вследствие чего они потеряют возможность зарабатывать на «крышевании» малого бизнеса и махинациях с оружием и боеприпасами.

«В связи с этим, националисты отчаянно пытаются доказать украинскому командованию целесообразность своего нахождения в зоне боевых действий. Бандиты «Правого сектора» подготовили серию постановочных видеоматериалов, в которых в глубоком тылу «мужественно» уничтожают с помощью противотанкового ракетного комплекса, подготовленные ими же цели, напоминающие огневые позиции», – рассказал Даниил Безсонов.

При этом, по его словам, замысел радикалов был вскрыт украинскими спецслужбами.

«Руководство СБУ в настоящее время проводит проверку одной из так называемых «штурмовых рот» в зоне боевых действий, на предмет нецелесообразного расходования дорогостоящих противотанковых ракет, выданных им со складов ВСУ. За две противотанковые управляемые ракеты, израсходованные правосеками впустую, командование оккупационных сил намеревается выставить им счёт в размере 40 тысяч долларов», – сообщил Безсонов.

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