Правосеки гонят с Украины российские группы, поддержавшие карателей

21.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В Тернополе местные нацисты провели акцию под названием «Российское убивает» против возможного участия групп из РФ на фестивале «Файне місто», который пройдет в городе с 28 июля по 1 августа.

Организаторами выступила местная организация запрещенного в России «Правого сектора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя организации Назара Сарабуна, Украина воюет с Россией, потому присутствие российских коллективов на фестивале может быть неоднозначно воспринято зарубежной прессой, которая будет освещать мероприятие.

«На фестиваль съезжаются журналисты из всех стран Европы, блогеры. Они нашу перевернутую реальность будут показывать на своих собственных информационных ресурсах. Люди в Европе не поймут – воюем мы с Россией или мы с ней играем концерты», – заявил Сарабун в эфире телеканала «Общественное Тернополь».

Организатор фестиваля Максим Черкашин же оправдался, мол, на мероприятие зовут только те российские группы, которые критикуют власть и не признают Крым частью РФ.

«Все эти группы поддерживают Украину, открыто критикуют российскую власть, аннексию Крыма и развязанную войну на востоке. Информацию по каждой группе и ее участникам мы заблаговременно отправляем в Службу безопасности Украины для тщательной проверки. Одновременно сами отслеживаем высказывания и позицию этих групп», – сказал Черкашин.

Планируется, что в этом году в фестивале будут участвовать такие российские коллективы, как рок-группа Anacondaz, «Порнофильмы» и другие.

Напомним, что группа «Порнофильмы» и ряд других российских коллективов принимали участие в украинских фестивалях, где собирались деньги для поддержки карательной операции против Донбасса.