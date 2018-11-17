«Правосеки» ломились в резиденцию митрополита Московского Патриархата

17.11.2018, Кривой Рог, Михаил Рябов

Украинские националисты пытались прорваться на территорию резиденции Криворожского митрополита Ефрема (Московский Патриархат).

«17 ноября 2018 года в Кривом Роге группа провокаторов, которые принесли с собой агитационные материалы за автокефалию, штурмовали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Они пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», – говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

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«…Один из участников так называемой «акции» пытался выломать ворота. За всем происходящим наблюдали представители Национальной полиции, которые не помешали провокаторам повреждать здания епархии и выкрикивать призывы, которыми разжигали религиозную вражду. Как признался один из участников акции протеста, который представился членом «Правого сектора», он не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания т.н. «единой поместной автокефальной церкви». Другой участник признался, что не «в теме», но – «за свободную Украину», – отмечает пресс-служба.

Митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами, которые они впоследствии развесили на воротах и заборе и, пообщавшись с представителем полиции, разошлись.