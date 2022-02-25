«Правосеки» на Донбассе бегут, бросая «прапоры» – военкор

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Новости Украины

Армия ДНР продолжает гнать ВСУ и боевиков различных националистических подразделений с оккупированных территорий ДНР.

Об этом по видеосвязи из ДНР в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный корреспондент Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всей линии, что ранее называли «линией разграничения», сейчас – линией боевого соприкосновения, идёт наступление при поддержке артиллерии, при поддержке министерства обороны РФ. Защитники Донецка идут в наступление. Несмотря на то, что сопротивление не подавленно, несмотря на то, что военнослужащие украинской армии и боевики различных националистических бригад продолжают активное сопротивление, бойцам армии ДНР удаётся гнать их дальше. И вот сейчас на мариупольском направлении развивается успех», – рассказал Поддубный.

При этом он констатировал, что силы войск ДНР не бьют по мирной инфраструктуре, в отличие от противника.

«Освобождённое село Николаевка после того, как армия ДНР заняла это село, была абсолютно не повреждена, то есть это доказывает, что артиллерия ДНР не бьёт по своим городам. Сразу после того, как части ВСУ вышли из Николаевки, по Николаевке начался просто огненный вал артиллерийский, и украинские военные применяли и РСЗО, ствольную артиллерию, миномёты, и вот после этого начались пожары. Мы также пообщались с людьми, которые выходили к нам навстречу из подвалов и говорили, что мы ждали это 8 лет», – сообщил военкор.

Поддубный рассказал, как из населённого пункта бежали «правосеки», позорно роняя флаги.

«Крайне важная деталь, которую мы заметили, дело в том что в Николаевке стояли боевики «Правого сектора» под различными брендами, так вот они убегали так быстро, что побросали собственные флаги, которые висели там на обозрении и населённому пункту, и на обозрение позиций ДНР. Бежали быстро», – отметил жрналист.

При этом он подтвердил ранее озвученную информацию о том, что нацисты не выпускают из городов местных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.

«Из Мариуполя и Волновахи – это крупные города ДНР, которые до сих пор оккупированы украинскими военными, не выпускают мирных жителей. Боевики нацбатов блокируют эвакуацию населения из этих городов. Мы повторяем о том, что это попытка воспользоваться мирными жителями как живым щитом», – заявил Поддубный.