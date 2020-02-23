23.02.2020, Мелитополь, Игорь Шаповалов
 
Происшествия, Украина
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«Правосеки» накормили чиновника маргарином, которым травили детей


В Мелитополе Запорожской области националисты из «Правого сектора» «накормили» начальника местного управления образования Игоря Елисеева опасным для здоровья маргарином, который шел в детсады города под видом масла.

Об этом сообщили в мелитопольском информационном агентстве «Местные вести», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам радикалов, к ним массово обратились родители детей, которые отравились в детском саду «маслом». Чиновнику предоставили заключение экспертов, в котором говорится, что так называемое масло содержит немолочные жиры (а именно 100% от общего содержания жира). То есть, малышей кормят маргарином вместо сливочного масла.

На что Елисеев ответил, что он тут ни при чём, и уже подал соответствующий запрос в прокуратуру.

После этого несколько националистов схватили Елисеева и силой удерживали его, пока другие, с криками «Приятного аппетита» и «Сам ешь, а не детей корми», вымазали лицо чиновника маргарином. Он возмущался и грозился вызвать полицию, и пообещал встретиться с обидчиками в суде.

 

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