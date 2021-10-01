Правосеки нашли «московскую агентуру» на Западной Украине. Эксперты пророчат погромы

01.10.2021 17:25 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Акции группировки «Правый сектор» против компании БРСМ, владелец которой жертвует деньги УПЦ, могут вылиться в погромы и поджоги заправок этой сети.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил киевский политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если на эту историю не обратят внимания правоохранительные органы, если на неё не обратит внимание общество, не обратят внимание журналисты, то, скорее всего, подобные акции будут продолжаться и дальше. Я не исключаю их радикализации потому что наши радикалы, чувствуя безнаказанность, склонны к еще большей радикализации. То есть не исключены физические погромы на заправках, а мы все понимаем к чему это может привести – все-таки любая заправка это пожароопасный объект, где грубо, говоря достаточно, иногда бросить окурок чтобы она воспламенилась, были человеческие жертвы.

В том числе и никак не связанные с этим люди могут пострадать. Все мы помним пожар на нефтебазе той же компании «БРСМ нефть», который несколько лет назад произошел. Там погибли и спасатели и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые это все тушили.

То есть на самом деле достаточно серьезная может получиться история если эти националисты продолжат дальше кошмарить бизнес, кошмарить сеть заправок БРСМ и ее собственника под надуманным предлогом, политико-идеологическим и мировоззренческим», – считает Богатырев.

Вчера боевики «Правого сектора» в Тернополе провели митинг напротив заправки «БРСМ-Нафта». На мероприятии присутствовали более 50 праворадикалов, которые держали в руках флаги Украины и «Правого сектора», а также плакаты с надписями «Бензин с БРСМ – деньги для врага», «Бензин с БРСМ – деньги для РПЦ», «БРСМ финансирует духовную оккупацию». В начале митинга правосеки расклеили на заправке наклейки с текстом «БРСМ-РПЦ-Путин-война».

«Мы не будем терпеть московскую агентуру ни здесь в Тернополе, ни во Львове, где также была акция, ни в других городах. Эту сеть открыто обвиняют журналисты в финансировании партии Шария. Эта сеть обоснованно подозревается в том, что они финансировали съезд массовки Московского патриархата против приезда в Украину патриарха Варфоломея. Я еще раз призываю всех – не несите сюда свои деньги, не финансирует московскую оккупацию против Украины», – отметил заместитель «Правого сектора» Василий Лабайчук.