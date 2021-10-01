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01.10.2021 17:25 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, нацизм, погромы, Политика, Украина
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Правосеки нашли «московскую агентуру» на Западной Украине. Эксперты пророчат погромы

Новости УкраиныАкции группировки «Правый сектор» против компании БРСМ, владелец которой жертвует деньги УПЦ, могут вылиться...

Акции группировки «Правый сектор» против компании БРСМ, владелец которой жертвует деньги УПЦ, могут вылиться в погромы и поджоги заправок этой сети.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил киевский политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если на эту историю не обратят внимания правоохранительные органы, если на неё не обратит внимание общество, не обратят внимание журналисты, то, скорее всего, подобные акции будут продолжаться и дальше. Я не исключаю их радикализации потому что наши радикалы, чувствуя безнаказанность, склонны к еще большей радикализации. То есть не исключены физические погромы на заправках, а мы все понимаем к чему это может привести – все-таки любая заправка это пожароопасный объект, где грубо, говоря достаточно, иногда бросить окурок чтобы она воспламенилась, были человеческие жертвы.

В том числе и никак не связанные с этим люди могут пострадать. Все мы помним пожар на нефтебазе той же компании «БРСМ нефть», который несколько лет назад произошел. Там погибли и спасатели и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые это все тушили.

То есть на самом деле достаточно серьезная может получиться история если эти националисты продолжат дальше кошмарить бизнес, кошмарить сеть заправок БРСМ и ее собственника под надуманным предлогом, политико-идеологическим и мировоззренческим», – считает Богатырев.

Вчера боевики «Правого сектора» в Тернополе провели митинг напротив заправки «БРСМ-Нафта». На мероприятии присутствовали более 50 праворадикалов, которые держали в руках флаги Украины и «Правого сектора», а также плакаты с надписями «Бензин с БРСМ – деньги для врага», «Бензин с БРСМ – деньги для РПЦ», «БРСМ финансирует духовную оккупацию». В начале митинга правосеки расклеили на заправке наклейки с текстом «БРСМ-РПЦ-Путин-война».

«Мы не будем терпеть московскую агентуру ни здесь в Тернополе, ни во Львове, где также была акция, ни в других городах. Эту сеть открыто обвиняют журналисты в финансировании партии Шария. Эта сеть обоснованно подозревается в том, что они финансировали съезд массовки Московского патриархата против приезда в Украину патриарха Варфоломея. Я еще раз призываю всех – не несите сюда свои деньги, не финансирует московскую оккупацию против Украины», – отметил заместитель «Правого сектора» Василий Лабайчук.

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