08.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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«Правосеки»: Не допустим сепаратистской гангрены в Закарпатье!

Праворадикальная экстремистская группировка «Правый сектор» выступила с протестом против слов посла Венгрии на Украине о возможности создания автономии в Закарпатье.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте «Правого сектора».

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«История ничему не учит тех, кто откровенно ее игнорирует. Так случилось, что на этой неделе представитель интересов официального Будапешта в Украине Эрно Кешкень заявил, что не плохо было, чтобы Киев предоставил венграм Закарпатья автономию.

Дипломат, нарушая все стандарты профессиональной этики, таким образом по собственному усмотрению интерпретирует решение Венецианской комиссии относительно закона «Об образовании». Он считает, что украинская власть обязана защищать права венгерского нацменьшинства, так что автономия — это самый оптимальный вариант в таком случае, вспоминая печально известный референдум 1991 года «О самоопределении» Закарпатья.

Странным образом заявления посла Венгрии прозвучали за неделю до годовщины провозглашения независимой Карпатской Украины. Вероятно, помня заслуги своих предшественников, венгерский дипломат пытается взбудоражить этнический сепаратизм и межнациональную рознь, чтобы потом во всем обвинить украинцев.

«Правый сектор» как последовательная националистическая сила призывает Эрно Кешкеня отказаться от проекта автономии на Закарпатье и вспомнить террор в крае, который устроили венгерские гонведы 79 лет назад. Мы не допустим очередной сепаратистской гангрены на теле Украинского Государства!» – заявляют «правосеки».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Закарпатский облсовет выступил в поддержку реализации итогов референдума 1991 года о предоставлении региону автономии. В ответ назначенный Киевом губернатор Геннадий Москаль заявил, что результаты референдума будут отменены в суде как незаконные.