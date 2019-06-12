Правосеки обещают за 10 лет переагитировать «низкоинтеллектуальный Донбасс»

12.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Люди, оставшиеся в ЛДНР, якобы легко поддаются любой пропаганде, а потому их со временем можно будет без труда украинизировать.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявила руководитель пресс-службы запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Дана Виноградова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Донбассе давно, задолго до конфликта, велась работа над тем, чтобы создать такой ватный ареал обитания людей. Соответственно, люди, в частности, не слишком интеллектуальные или люди, которые поддаются. Я не считаю, что есть люди и недочеловеки. Я считаю, есть много высокоинтеллектуальных людей, которые выехали из Донбасса в первые дни войны, потому что у них хватило интеллекта понять, что на территории, где началась война, они не смогут ни бизнес делать, ни заниматься своими делами, ни работать.

А те, кто там остаётся, это люди, которые хорошо поддались пропаганде, они поддадутся любой пропаганде. Если, грубо говоря, положить ещё десять лет там на пропаганду украинизма, то, поверьте мне, будет точно такая же реакция у людей, только в украинскую сторону», – заявила Виноградова.