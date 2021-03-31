«Правосеки» подтвердили планы военного вторжения в Крым

31.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина планирует «вернуть» Крым, отвоевав его у России.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила спикер запрещенной в РФ националистической организации «Правый сектор» Дана Виноградова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Виноградовой, поэтому Украина не должна возобновлять подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

«Россия увеличивает количество проживающих сейчас в Республике Крым, раздувает фактически уже до такого масштаба, что действительно, сейчас им может и не хватать ни еды, ни еды, ни всего остального. В таком случае, в принципе, будет ли грамотно и правильно с точки зрения Украины, которая планирует отвоевать Крым в родное лоно Украины? Вернуть его можно только дипломатически-военным путем. И в плане этого, стоит ли заигрывать с россиянами, которые сейчас проживают на территории Крыма, и стоит ли создавать для них идеальные условия для оснащения их военных баз – я уже молчу», – заявила Виноградова.