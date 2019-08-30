Правосеки потребовали документального разрешения на отстрел жителей Донбасса

30.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские националисты из «Правого сектора» готовы принять предложение Министерства обороны Украины и войти в состав отдельных подразделений ВСУ, но с «особыми полномочиями».

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, представители верховного штаба ВСУ ведут переговоры с руководством ДУК «Правый сектор» по вопросу формирования из националистов отдельных подразделений в составе ВСУ по аналогии с 24-м батальоном «Айдар» и 46-м батальоном «Донбасс».

Басурин отметил, что нацисты также заинтересованы в возвращении на передовую, но согласны принять предложение Министерства обороны только в случае предоставления им большей самостоятельности по сравнению с другими подразделениями ВСУ.

«Правосеки настаивают на предоставлении им права самостоятельно принимать решение на ведение огня по территории Республики вплоть до применения 120-мм минометов.

Причем националисты оставляют за собой право открывать огонь не только в случае ответа на действия Народной милиции, но и в рамках «беспокоящего» огня, а также для – цитирую: «борьбы с врагами украинского народа».

Что это означает, не смогли понять и в Минобороны Украины, но мы не исключаем, что таким образом нацисты хотят получить разрешение на ведение огня по всем, в том числе и мирным жителям нашей Республики, которых они сочтут врагами Украины», – рассказал представитель оборонного ведомства.