21.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс
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«Правосеки» расстреляли из гранатомёта жилой дом в Донбассе

В занятом украинскими войсками населённом пункте Красногоровка на Донбассе боевики «Правого сектора» расстреляли из гранатомета жилой дом, в результате погиб мирный житель 1958 года рождения. Украинское командование теперь пытается представить инцидент как следствие огня со стороны защитников ДНР.

Такую информации озвучил во время брифинга в субботу официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющейся информации, обстрел дома из СПГ-9 был произведён около 11 часов утра со стороны бывшего техникума, расположенного в 500 метрах на той же улице и используемого как совместный опорный пункт ВСУ и «Правого сектора». Стрельба велась представителями националистических вооруженных формирований для последующего обвинения нашей стороны в нарушении перемирия, а также создания повода для ведения огня по нашей территории», – сообщил Даниил Безсонов.

«Важно отметить, что гибель мирного жителя от рук украинского фашиста штаб «ООС» решил обратить в свою пользу и обвинить в этом подразделения НМ ДНР. Этим обусловлена одиннадцатичасовая задержка между происшествием и заявлением о случившемся. В настоящее время штаб «ООС», вступивший в сговор с украинским СЦКК, находится на месте происшествия и подготавливает фейковые фото и видео доказательства о причастности к обстрелу Народной милиции ДНР», – отметил представитель оборонного ведомства.

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