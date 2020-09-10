10.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Религия, Строительство, Украина, Церковь
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Правосеки срывают строительство православного храма


В Киеве националисты из запрещенного в РФ «Правого сектора» пикетировали строительство православного храма.

Боевики заявили, что расценивают это как создание офиса российских спецслужб и пригрозили, что не допустят появление храма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правый сектор» провел предупредительную акцию, по недопущению строительства «храма» УПЦ МП в центре Киева. Как известно, УПЦ МП не только способствует пророссийским силам, но и напрямую помогало и помогает террористам (группировка Гиркина в Киеве перед отправлением в Крым находилась в Печерской Лавре, контролируемой УПЦ МП, и сейчас это приюты для пророссийского «казачества» по всей стране).

По информации СМИ, финансирует это строительство депутат от оппозиционного блока Вадим Новинский. «Правый сектор» предупредил, что не позволит строить казармы ФСБ
/ГРУ МО РФ в центре Киева и требует передачи культовых и хозяйственных сооружений Православной Церкви Украины. Что интересно, за акцией из разных углов наблюдали около 30 молодых людей спортивного внешности, которые разговаривали между собой исключительно на русском и снимали акцию на телефоны», – говорится в сообщении.

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