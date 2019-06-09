«Правосеки», Тягнибок и «Азов» идут вместе на выборы в Раду

09.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня в Киеве состоялся съезд радикальных националистических организаций – представители экстремистского «Правого сектора», партии «Свобода» и «Нацкорпуса» (политическое крыло нацбата «Азов») идут вместе на выборы в Верховную Раду.

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«В то время, как пророссийские силы будут говорить, что мир возможен только после капитуляции, как либералы будут рассказывать, что к миру могут привести только международные арбитры, и надежда на внешние факторы, вечные переговоры, которые, на самом деле, приводят тоже к капитуляции, мы должны говорить простые и честные вещи – что сила украинцев в них самих. Что, полагаясь исключительно на собственную силу, мы можем добыть мир. Мир обязательно будет, но после того, как над Донецком поднимется украинский флаг.

Я думаю, ни у кого нет сомнения, что эта Рада будет состоять, по большей части, из откровенно пророссийских негодяев и людей, которые будут их молчаливо поддерживать. Эта Рада как никогда нуждается в людях, которые будут жестко противодействовать пятой колонне», – заявил основатель «Азова» депутат Андрей Билецкий.

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок зачитал цели и задачи вновь образованного националистического союза:

«Противодействовать любым попыткам реванша, защитить достижения «Революции достоинства» – украинизацию, декоммунизацию, зачатки люстрации и гражданские права украинцев. Запретить лицам с двойным гражданством принимать участие в политической жизни. Защитить статус украинского языка как единственного государственного. Обязать всех чиновников употреблять украинский язык на работе и во время публичных выступлений. Лишать лицензии СМИ, нарушающие языковой закон или ведущие антиукраинскую пропаганду.

Инициировать изменение Минских соглашений и Нормандского формата при участии США и Англии. Разорвать дипломатические отношения с РФ, инициировать международный трибунал с расследованием преступлений против человечества, совершённых РФ. Инициировать создание антироссийской коалиции для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», – перечислил Тягнибок.