«Правосеки» убили ВСУшника в Донбассе

26.02.2019, Луганск, Александр Гусар

В результате перестрелки, произошедшей межу военнослужащими 54-й бригады ВСУ и боевиками «Правого сектора», погиб один военнослужащий украинской армии.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности он отметил, что в результате взаимных обстрелов между украинскими националистами и ВСУ страдают как военные, так и мирные жители.

«По поступившей информации, в результате перестрелки, возникшей 24 февраля между боевиками националистического подразделения ДУК «Правый сектор» и военнослужащими 54-й бригады в районе населенного пункта Золотое-1, противник понес потери, в результате осколочного ранения погиб боец ВСУ Бординюк Борис 1987 года рождения», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что командование киевских силовиков и подконтрольные ему СМИ в течение двух суток постоянно выдают все новые версии события, пытаясь выдать инцидент за обстрел со стороны ЛНР.

«Несостоятельность обвинений украинской стороны по факту обстрела Золотого-1 со стороны Народной милиции ЛНР подтверждает удаленность места обстрела – это улица Высокая и улица Виноградная – от позиций Народной милиции. А вот расположение позиций националистов и подразделений 54-й бригады находятся именно там, откуда, по словам местного жителя Гавы Александра Николаевича, происходил обстрел», – отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Кроме того, Марочко подчеркнул, что перекладывая ответственность за обстрел Золотого на военнослужащих Республики, украинское командование показывает лишь желание скрыть реальные обстоятельства обстрела.

«Озвученные оборонным ведомством ЛНР факты относительно обстрела населенного пункта Золотое-1 украинскими военнослужащими вызвали общественный резонанс, тем самым, вынудив штаб «ООС» провести внутреннее разбирательство по данному поводу. Мы располагаем полученным от источника в штабе «объединенных сил» материалом разбирательства – аудиозаписью телефонного разговора офицера штаба «ООС» с военнослужащим 54-й бригады. Данный материал напрямую подтверждает причастность украинских националистов и военнослужащих 54-й бригады к обстрелу населенного пункта Золотое-1 24 февраля», – сказал в заключение Марочко.