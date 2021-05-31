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31.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, нацизм, Политика, Украина
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Правосеки учат детей «стрелять по Кремлю»

Новости УкраиныБоевики из запрещенной в России группировки «Правый сектор» и их молодежное крыло учились стрелять...

Боевики из запрещенной в России группировки «Правый сектор» и их молодежное крыло учились стрелять по Кремлю.

Акция прошла ко Дню Киева в сквере имени Василия Слипака – погибшего на Донбассе боевика-правосека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Праворадикалы организовали «курсы стрельбы» по картонному Кремля, колорадским жукам а также учили всех желающих собирать и разбирать автомат Калашникова.

«Во время мероприятия все желающие имели возможность пострелять по кремлю, колорадским жукам, сфотографироваться в военном снаряжении и испытывать себя в разборке и сборке автомата Калашникова. Также во время мероприятия выступали с патриотическими песнями Леся Рой, Василий Лютый, Владимир Гонский и другие», – говорится в сообщении пресс-службы группировки в соцсети.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские праворадикалы взяли на вооружение практики гаитянских колдунов и сожгли бумажный Кремль.


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