Правосеки устроили перестрелку с ВСУшниками в Донбассе

14.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Четверо военнослужащих украинской армии и один боевик «Правого сектора» погибли в результате перестрелки, устроенной ими из-за контроля над помещениями комплекса «Царская охота» в зоне проведения «операции объединённых сил».

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, прибывшее в Авдеевку бандформирование «Правого сектора» самовольно заняло помещения комплекса «Царская охота», не согласовав данный вопрос с командованием 93-й бригады.

«По указанию командира 20-го батальона 93-й бригады, отвечающего за данный район, была направлена группа военнослужащих с задачей заставить националистов покинуть захваченный ими объект. Выяснение вопроса, кому именно принадлежит территория комплекса, переросло в боестолкновение, в результате которого потери понесли обе конфликтующие стороны. В 93-й бригаде четверо погибших: старший сержант Игнатенко и три солдата Сыкман, Пакменко и Доргий», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также подчеркнул тот факт, что незаконные вооруженные формирования «Правого сектора» в противостоянии с регулярной украинской армией понесли меньшие потери: один убитый и один раненый.