15.06.2018, Киев, Владимир Гладков
  4 378 просмотров
Война, Донбасс, Спорт, Украина

Правосеки в ярости из-за понесенных потерь в Донбассе


За минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, ещё шесть получили ранения.

Об этом сообщили на странице запрещенного в РФ «Правого сектора» в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Два бойца ВСУ- убиты. Шесть получили ранения! Московские оккупанты применили минометы 120 калибра по всей линии огня!», – пишет националист Мишко Журналюга.

На своей странице он также обвинил украинцев, которые поехали на чемпионат мира по футболу в Россию.

«Два украинских воина убиты! Шесть ранены! А разная сволочь едет на Чемпионат Мира. Надеюсь они там и останутся!», – сетует он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть