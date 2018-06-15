15.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Правосеки в ярости из-за понесенных потерь в Донбассе

За минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, ещё шесть получили ранения.

Об этом сообщили на странице запрещенного в РФ «Правого сектора» в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два бойца ВСУ- убиты. Шесть получили ранения! Московские оккупанты применили минометы 120 калибра по всей линии огня!», – пишет националист Мишко Журналюга.

На своей странице он также обвинил украинцев, которые поехали на чемпионат мира по футболу в Россию.

«Два украинских воина убиты! Шесть ранены! А разная сволочь едет на Чемпионат Мира. Надеюсь они там и останутся!», – сетует он.