08.03.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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«Правосеки» захватили базу отдыха в ЛНР

Украинские националисты продолжают мародёрствовать на захваченных территориях ЛНР. На этот раз в ходе силового захвата они «отжали» базу отдыха.

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Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам стало известно, что 5 марта боевики из состава ДУК «Правый Сектор» силовым путём заняли туристическую базу «Дубрава» на берегу реки Северский Донец в районе населённого пункта Станица Луганская. При этом киевские националисты избили двух сторожей на базе и вынесли ценные вещи», − заявил Андрей Марочко.

По его словам, подобные факты являются далеко не единичными случаями и тщательным образом скрываются командованием так называемой АТО.