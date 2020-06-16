Правосеков обвинили в работе на Москву

16.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевские националисты и праворадикалы, которые требуют продолжения экономической и гуманитарной блокады Крыма, фактически действуют в интересах Кремля.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ», обращаясь к руководителю пресс-службы запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Дане Виноградовой, заявил бывший политзаключенный киевского режима, журналист Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша, украинская позиция, если у нас стоит задача вернуть Крым, то нужно максимально всё дать Крыму – и воду, и продукты питания, и электроэнергию, всё. Для того, чтобы Крым из года в год становился больше зависим от Украины.

А если вы делаете всё, чтобы Крым был полностью автономен и на 100% зависел от России, в том числе перекрывая воду, то этих людей нельзя назвать никак, кроме как контрами и агентами Путина. Потому что они делают всё, чтобы Крым был полностью автономен и ничем не зависел от Украины.

Это говорит о том, что это целенаправленная политика, и вы просто отрабатываете на Россию – и Корчинский, и вы (руководитель пресс-службы запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Дана Виноградова – прим. ред.) в том числе», – сказал журналист.