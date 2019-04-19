Православные активисты приравняли неявку на выборы к голосованию за Порошенко

19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Каждый гражданин Украины, считающий себя православным христианином, должен понимать, что голосование за Петра Порошенко является “предательством веры и Церкви”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое заявление перед вторым туром выборов сделал Союз православных граждан.

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“Порошенко пошел на раскол Вселенского Православия, публично отрекся от Православной Церкви (алтарником которой он был ранее), «причастился» у еретиков-униатов. То есть буквально посвятил свою жизнь борьбе с истинной, единственно канонической Украинской Православной Церковью. Поэтому для каждого православного христианина, даже если он обманут и ослеплен ненавистью к России, даже если он служит в ВСУ или СБУ, Порошенко должен стать тем же, кем некогда стал для отца Церкви Василия Великого император Юлиан Отступник. Святитель Василий молил Бога об избавлении народа и страны от него, но Иудин грех навсегда запечатлелся в его имени”, – говорится в заявлении.

В СПГ положительно восприняли тотальное поражение Порошенко в первом туре на юго-востоке страны, где относительное большинство голосов получил шоумен Владимир Зеленский.

“В первом туре наконец-то вышла на выборы «не существующая», «отмененная», надломленная страшным массовым убийством восставших против хунты одесситов, но все же несломленная Новороссия. Православные Одесса и Николаев наконец-то голосовали активнее, чем униатская русофобская Галиция”, – отмечается в заявлении.

“Порошенко, как загнанный каинит-богоборец, совершает мыслимые и немыслимые кульбиты для удержания власти.Его пропаганда приобретает маниакальный характер, чего только стоит его пропагандистский бигборд, в котором его преследует лично Владимир Путин. И еще безумнее выглядят его извинения за этот бигборд перед Зеленским. Непонятно за что именно он извиняется перед оппонентом: то ли за то, что перепутал его с Путиным, то ли за то, что имел в виду не его… Так с кем же Порошенко собирается вступить в схватку во втором туре? С Зеленским или российским Президентом Владимиром Путиным?”, – задаются вопросом авторы заявления.

По словам православных активистов, голосованием за Порошенко также является неявка на выборы и “лицемерные заявления о том, что «политика – греховное дело».

“Политика – это православное христианское дело, и православные не имеют права отдавать ее в руки слуг Антихриста. Тем, кто с этим не согласен, надо честно и прямо сказать: “сними крест и голосуй за Порошенко”, – резюмировали в Союзе православных граждан.

Комментируя это заявление известный консервативнвый публицист, протоиерей Всеволод Чаплин написал в своем телеграм-канале “Православная политика”.

“Надо идти в последний и решительный бой. И либо накрепко отвоевать Зеленского у Запада (что практически нереально), попутно обезопасив его от очередного «майдана», – либо действовать так, как в 1943 году”, – отметил протоиерей, оговорившись, что при всем скепсисе в отношении Зеленского, он все же для православных лучше Порошенко, котогрый является “абсолютным злом”.

Напомним, ранее разгорелся скандал после того, как представители неканонической ПЦУ, подчиняющейся Константинополю пугали “адскими муками” тех своих прихожан, которые проголосуют за Владимира Зеленского.