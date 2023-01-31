«Православные батюшки воюют с нами в одном строю» – боец СВО

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На фронтах СВО рядом с русскими солдатами воюет множество добровольно пришедших на передовую представителей православного духовенства, которые точно так же участвуют в боях и разделяют быт защитников России.

Об этом в интервью для «ПолитНавигатора» корреспонденту Сергею Рулёву рассказал боец русской армии из города Каменск-Шахтинский сержант Роман Гавричков, позывной «Енот».

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«У нас и батюшка был, который пошёл добровольцем, звонарь, который пошёл добровольцем, такие – в нашей роте присутствуют. Конечно, помогают, о каких-то духовных вещах рассказывают, неважно, кто какой веры», – сказал военный.

«Казачий священник Всевеликого войска Донского рассказал, что уже пять батюшек, капелланов у казаков уже погибли. У вас батюшки прямо с вами в окопах живут, в блиндажах?», – спросил Рулёв.

«Конечно. Так же оружие держат, так же чистят оружие, так же грязь месят. Да, православные священники воюют вместе с нами в строю», – ответил «Енот».