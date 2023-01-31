«Православные батюшки воюют с нами в одном строю» – боец СВО

Сергей Вредников .  
31.01.2023 23:15
  (Мск) , Ростов-на-Дону
Просмотров: 225
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Церковь


На фронтах СВО рядом с русскими солдатами воюет множество добровольно пришедших на передовую представителей православного духовенства, которые точно так же участвуют в боях и разделяют быт защитников России.

Об этом в интервью для «ПолитНавигатора» корреспонденту Сергею Рулёву рассказал боец русской армии из города Каменск-Шахтинский сержант Роман Гавричков, позывной «Енот».

На фронтах СВО рядом с русскими солдатами воюет множество добровольно пришедших на передовую представителей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У нас и батюшка был, который пошёл добровольцем, звонарь, который пошёл добровольцем, такие – в нашей роте присутствуют. Конечно, помогают, о каких-то духовных вещах рассказывают, неважно, кто какой веры», – сказал военный.

«Казачий священник Всевеликого войска Донского рассказал, что уже пять батюшек, капелланов у казаков уже погибли. У вас батюшки прямо с вами в окопах живут, в блиндажах?», – спросил Рулёв.

«Конечно. Так же оружие держат, так же чистят оружие, так же грязь месят. Да, православные священники воюют вместе с нами в строю», – ответил «Енот».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть