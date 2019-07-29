Православные братства призывают священноначалие УПЦ (МП) объявить анафему Варфоломею (ТЕКСТ)

29.07.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Союз православных братств направил митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию прошение о вынесении анафемы Экуменическому патриарху Варфоломею.

Последнего обвиняют в нарушении одного из главнейших принципов православия – соборности.

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Как известно, в мировом православии не существует первосвященника по типу папы римского у католиков. Все предстоятели поместных православных церквей равны между собой. И все церкви утверждают основополагающие принципы консенсусом (соборно) и единогласно.

Однако в последнее время т.н. «Вселенский» патриарх (устаревший титул, доставшийся стамбульскому патриарху исторически – с тех времён, когда Царьград был столицей Римской империи – «вселенной» с точки зрения ромеев) стал претендовать на полномочия решать основные вопросы единолично. Апогеем этого «восточного папизма» стало вторжение на Украину – каноническую территорию Московского патриархата и предшествовавшая тому «отмена» анафем Михаилу Денисенко (т.н. «патриарху Филарету») и ему подобным самозванцам.

Ещё 17 марта в Киеве 2 тыс. прихожан УПЦ (МП) провели молебен мирянским чином, на котором был зачитан текст анафемы «стамбульскому лжепатриарху Варфоломею».

Как пояснил тогда замглавы Союза православных братств Владислав Пустовой, «по апостольским правилам и по самому принципу соборности православной Церкви, для одобрения рукоположения в епископы, равно как для осуждения деятельности того или иного епископа, требуется одобрение/неодобрение церковного народа, выражающееся в возгласах «аксиос» («достоин») или «анаксиос» («не достоин»): «Без этого рукоположение недействительно.

Таким образом, анафематствования Варфоломею, перечисленные на молебне мирянским чином, означают побуждение священноначалия к провозглашению анафемы на епископском уровне. Это первый необходимый и, главное, решающий шаг для этого».

И вот сразу после Всеукраинского крестного хода, в развитие данной инициативы православные братства обратились к митрополиту Киевскому Онуфрию:

«Обращаемся к Вам, Ваше Блаженство, имея твердую надежду на помощь Божию Вам и всей полноте нашей Церкви по вашей молитве и усердию – с прошением:

– Анафематствовать синодом, архиерейским собором УПЦ ересь восточного папизма (включая лжеучение о праве Константинопольского патриарха на отмену и пересмотр решений в т.ч. прещений и анафем, наложенных другими поместными церквами). Ходатайствовать перед синодом РПЦ о подтверждении указанного решения УПЦ.

– Объявить о том, что стамбульский епископ понимает символический титул «Вселенский» в ложном понимании, в каковом его проклинал святитель Григорий Двоеслов, составитель литургии преждеосвященных даров. Объявить, что УПЦ более не приемлет данный титул как богохульный.

– Объявить о том, что Стамбульский, бывший Константинопольский патриарх Варфоломей учинил раскол, вошел в общение с анафемой, и сам подпал под нее.

– Имея, по должности – как Киевский митрополит, и послушанию – как православный архиерей, долг и ответственность за охранение земной Церкви – инициировать Всеправославное совещание в граде Киеве (подготовительное к Всеправославному Собору) для выработки православного решения об обличении фанарской ереси и чинопоследования низложения бывшего патриарха Варфоломея, членов его синода, и всех вступивших по отпадению его в противоцерковное общение.

– Обратиться к Святейшему патриарху Кириллу о подготовке к созыву Всеправославного собора волею четырех православных патриархов (представителей пентархии) и просить всех предстоятелей поместных православных церквей подготовить делегации на сей собор. Доложить о решениях и предложениях Киевского совещания».

Глава Союза православных братств Валентин Лукияник призывает православных «выступить в поддержку обращения к Блаженнейшему митрополиту Онуфрию в связи с еретической деятельностью Стамбульского епископа».

Обращения с вышеперечисленными пунктами предлагается направлять по адресу Киевской митрополии УПЦ (МП) 01015, Киев 15, ул. Лаврская 15, митрополиту Онуфрию, Синоду УПЦ.

Копии (для учета): 01015, Киев-15 Всеукраинское православное братство Архистратига Божия Михаила, Киево-Печерская лавра, кор. 64.

Отметим, что синод Русской православной церкви ещё 15 октября констатировал: «Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», – посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля».

Таким образом, один из руководящих органов РПЦ уже признал Константинопольский патриархат находящимся вне Церкви.