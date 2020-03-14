Православные Молдовы отказались уходить на карантин

14.03.2020, Москва, Елена Острякова

Православная церковь Молдовы – единственная из христианских конфессий, которая отказалась подчиниться властям и прекратить службы из-за карантина

Об этом пишет Newsmaker, передает корреспондент «Полит Навигатора».

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«Митрополия Кишинева и всей Молдовы с сожалением и обеспокоенностью оценивает критическую ситуацию, сложившуюся в Молдове и во всем мире, призывая служителей и верующих сохранять внутреннее спокойствие и проводить время в посте и молитве. В то же время духовенство мирры и монашества призваны продолжать совершать священную литургию — нашу тайную связь с Богом», — говорится в заявлении Митрополии Молдовы.

Глава синодального отдела миссионерской деятельности Молдавской митрополии Юлиан Раца заявил, что службы продолжатся. Он также раскритиковал власти, поскольку те не посоветовались со служителями церкви.

В то же время католическая церковь объявила, что приостанавливает все службы и религиозную деятельность за исключением похорон. О переходе на онлайн-службы объявили протестанты и другие религиозные культы Молдовы.

13 марта премьер-министр Ион Кику объявил о решении Национально чрезвычайной комиссии по коронавирусу запретить на две недели службы в церквях из-за угрозы распространения инфекции.