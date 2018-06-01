11.06.2018, УПЦ просит власть отменить гей-парадКиев, Игорь Петров

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Православные просят не проводить гей-парад в Киеве

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий обратился к киевской городской власти с просьбой не проводить так называемый «Марш равенства» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На протяжении веков наши дети и прадеды свято хранили и передавали своим потомкам семейные ценности, семейные традиции построенные на заповедях Божиих. Институт семьи – как союз мужчины и женщины, был установлен и освящен Самим Богом. И сегодня мы, православные украинцы, не можем молча наблюдать, как попираются и унижаются традиционные семейные отношения, а нам пытаются навязать не только чужие, но и греховные мировоззрения», – говорится в обращении, опубликованном на сайте синодально-просветительского отдела УПЦ.

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«В который раз наша Церковь подчеркивает, что проведение подобных мероприятий – это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений. Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того – навлечь гнев Божий на украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев. Священное Писание решительно осуждает содомский грех и любые другие противоестественные отклонения.

Мы уважаем мировоззрения и интересы других людей. Однако они не должны пропагандировать греховные извращения. Недопустимо уравнивать грех с подаренной Богом свободой. Поэтому, чувствуя ответственность перед Богом и людьми, заботясь о настоящем и будущем поколении, обращаемся к вам, уважаемые чиновники, с просьбой не допустить проведения в столице нашего государства г. Киеве, марша представителей ЛГБТ-сообществ», – сказано в обращении.