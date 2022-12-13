Православные солдаты ВСУ прикладываются к русским мощам – Киев пытается срочно это исправить

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Невозможно переформатировать каноническую церковь в «самостийную» украинскую, хотя бы потому, что все святыни являются исконно русскими, а потому киевский режим делает всё, чтобы в целом уничтожить Православие на территории Украины.

Об этом каналу «Спец Live» заявил ведущий аналитик Религиозно-аналитического центра св. Василия Великого диакон Илья Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас такой активный агрессивный запрет Православия на Украине – то, что отбирают Лавру, обыски в монастырях – это раздражительный ответ власти на то, что даже война, которая идёт, вся эта пропаганда русофобская не смогла выковырять из православных людей на Украине любовь к общим русским, например, святыням. Я смотрю, даже некоторые ролики записывают в поддержку УПЦ, показывают солдата ВСУ, который верующий, принадлежит УПЦ, он говорит, что да, я воюю с москалями, я ненавижу Россию, но я верный сын своей Украинской Православной Церкви, перестаньте её гнать. И при этом, предположим, такой солдат ВСУ, который сейчас искренне ненавидит РФ, он приезжает в свой отпуск в Киев, идёт в пещеры и прикладывается к мощам преподобного Ильи Муромца или Антония Печерского, который является начальником русского монашества, или к мощам Нестора Летописца. И эта духовная связь, при разрыве административном, она сохраняется всё равно. Приходит такой солдат ВСУ на летнюю красивую службу князю Владимиру 28 июля, поют в храме величание: величаем, святый княже Владимире, идолы поправшаго и всю землю Российскую Святым Крещением просветившаго… Что делать такому солдату, СБУ вызывать за госизмену? Это тексты богослужения. Владимирскую икону Богоматери чтут на Украине? Конечно, чтут. А один из текстов из тропарей праздника этой иконы начинается со слов: днесь светло красуется град Москва. Что сделать с этим? Можно переписать Устав, можно формально проклясть патриарха Кирилла как «патриарха-агрессора» и так далее. А что делать с русскими святыми и с текстами богослужебными с тысячелетней традицией?» – отметил диакон.

Он выразил убеждённость, что УПЦ – это второстепенная цель куда более грандиозных планов киевского режима.

«Поэтому украинский министр культуры совершенно в духе Бжезинского говорит, что да, административно всё чисто, но каноническо-духовную связь УПЦ и РПЦ мы выявили, и она является угрозой суверенитету и целостности Украины. А это уже означает, что для того, чтобы окончательно переформатировать, с точки зрения киевского режима, своё население, нужно запрещать не какую-то организацию, а Православие. Я болезненно слежу за косвенными свидетельствами того, что режим пошёл сейчас на ускорение процесса этого запрета Православия на Украине, потому что государство «Украина» перешло грань светскости. Оно уже активно вмешивается в эту духовную часть, в вероучение даже церковное», – объяснил Маслов.