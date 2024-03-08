Православные священники Греции потребовали отлучить от причастия премьера и политиков, узаконивших однополые «браки»

Алексей Топоров.  
08.03.2024 16:06
  (Мск) , Афины
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Балканы, Греция, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Церковь


Представители Элладской православной церкви призвали к отлучению от церкви политиков, проголосовавших за легализацию однополых браков и возможность для содомитов усыновлять детей.

Церковные власти острова Корфу уже призвали двух своих депутатов публично покаяться в своем отступничестве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители Элладской православной церкви призвали к отлучению от церкви политиков, проголосовавших за легализацию однополых...

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Епископат Корфу заявил, что двое депутатов греческого парламента – уроженцев острова, проголосовавших 15 февраля за легализацию содомии, совершили «глубочайшую духовную и моральную ошибку».

«Для нас эти два депутата не могут считать себя активными членами церкви. Мы призываем их покаяться в своем отступничестве», – говорится в заявлении духовенства Корфу.

Там отметили, что невыполнение этих требований автоматически приведет к отлучению от причастия и других церковных таинств.

В свою очередь Священный Синод ГПЦ постановил, что праздничная служба 24 марта этого года в честь праздника Торжества Православия не будет проходить в главном соборе Афин, а состоится в малой церкви, куда не будет приглашена президент страны Катерина Сакелларопулу.

Поводом для этого стало участие президентши в торжественном обеде, приуроченном к легализации однополых браков, состоявшемся сразу после голосования по соответствующему законопроекту.

Кроме того, в открытом письме к предстоятелю  Элладской православной церкви, архиепископу Афинскому Иерониму Второму бывший митрполит Калавритский и Эгиалийский Амфросий, в свое время не поддержавший раскол Русской церкви на Украине, призвал отлучить от церкви премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и 175 депутатов, проголосовавших за легализацию однополых браков.

«Наша православная церковь находится в осаде… Следует восстать против всех тех, кто подрывает закон Божий. Главный герой этого морального преступления, премьер-министр Греции и 175 депутатов греческого парламента, должны быть отлучены», – убежден владыка.

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