Православный митрополит получил четвертое уголовное дело от СБУ

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На Украине продолжаются репрессии против священников канонического православия.

Так, очередное подозрение получили митрополит Черкасской епархии УПЦ Феодосий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На счету митрополита это уже четвертый эпизод его подрывной деятельности против Украины. Напомним, что в 2023 году ему сообщили уже 3 подозрения за разжигание межрелигиозной розни и отрицание вооруженной агрессии РФ. Материалы этих дел направлены в суд. На этот раз установлено, что после объявления предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу «захвата» Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви», – сообщает пресс-служба СБУ.

Как следует из пояснений украинской спецслужбы, новое подозрение выдвинуто за критику раскольников, так как «в своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий».

«На основании собранных доказательств ему поставлено в известность еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно). Пока решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгий. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы», – грозит СБУ.

Отметим, что в ноябре прошлого года суд в Черкассах отказался брать под стражу Феодосия, но отправил его под домашний арест с ношением электронного браслета. Митрополит заявил тогда, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным.