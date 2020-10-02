02.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

«Православный олигарх» приобрел известную российскую партию


Российская партия «Родина» сблизилась с предпринимателем Константином Малофеевым.

Об этом в своем телеграм-канале пишет политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ранее бывший хозяином этого партпроекта Рогозин (генеральный директор «Роскосмоса» – ред.) якобы передал его «православному олигарху» и больше к партии отношения не имеет. Если эти слухи верны, то Малофеева можно наконец-то поздравить. А то два предыдущих проекта, с объединением «Родины» и «Справедливой России», а также с «Гражданской силой» (кто-то навязывал этот партпроект Малофееву, чтобы типа «патриот спонсировал либералов») были неудачными», – пишет Гращенков.

Он считает, что партия «Родина» может набрать на выборах в Госдуму РФ в следующем году 5-6% голосов.

«Явно сильнее, чем новодел Прилепина «За правду» (партия создаваемая писателем Захаром Прилепиным –ред.). К тому же партия примеряет на себя имидж «партии регионов», а это сейчас в тренде», – пишет Гращенков, напоминая, что на сентябрьских выборах в городскую думу Тамбова «Родина» сенсационно набрала 45% голосов.

Константин Малофеев, который принимал активное участие в Русской весне, – российский управленец и предприниматель, заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», учредитель Фонда Святителя Василия Великого, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть