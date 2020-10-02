«Православный олигарх» приобрел известную российскую партию

02.10.2020, Москва, Елена Острякова

Российская партия «Родина» сблизилась с предпринимателем Константином Малофеевым.

Об этом в своем телеграм-канале пишет политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ранее бывший хозяином этого партпроекта Рогозин (генеральный директор «Роскосмоса» – ред.) якобы передал его «православному олигарху» и больше к партии отношения не имеет. Если эти слухи верны, то Малофеева можно наконец-то поздравить. А то два предыдущих проекта, с объединением «Родины» и «Справедливой России», а также с «Гражданской силой» (кто-то навязывал этот партпроект Малофееву, чтобы типа «патриот спонсировал либералов») были неудачными», – пишет Гращенков.

Он считает, что партия «Родина» может набрать на выборах в Госдуму РФ в следующем году 5-6% голосов.

«Явно сильнее, чем новодел Прилепина «За правду» (партия создаваемая писателем Захаром Прилепиным –ред.). К тому же партия примеряет на себя имидж «партии регионов», а это сейчас в тренде», – пишет Гращенков, напоминая, что на сентябрьских выборах в городскую думу Тамбова «Родина» сенсационно набрала 45% голосов.

Константин Малофеев, который принимал активное участие в Русской весне, – российский управленец и предприниматель, заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», учредитель Фонда Святителя Василия Великого, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета».