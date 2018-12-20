Православным белорусам запретили молиться и причащаться в “Церкви Порошенко”

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в таинствах новосозданной “Православной церкви в Украине”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин в интервью «Радио Свобода».

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Отец Сергей также сказал, что белорусские православные «не могут принимать участия» в богослужениях “православной церкви в Украине”.

По словам Лепина, Белорусская православная церковь относится к образованию “Православной церкви в Украине” так же, как и Российская православная церковь.

«Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви», — заявил он.

Также, по его словам, руководство БПЦ не направляло поздравления главе новосозданной неканонической Православной церкви в Украине Епифанию.

На вопрос, будут ли поддерживаться контакты между БПЦ и ПЦУ, Лепин ответил отрицательно.

«Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. Ни о каких либо канонических, литургических отношениях речь не идет. Они невозможны с этой церковью», — ответил представитель православной церкви Беларуси.

Он также объяснил, что такое отношение Беларуси не значит, что к ПЦУ относятся как к «не церкви-сестре».

«Мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-либо раскольникам», — сказал отец Сергей.

15 декабря “Т.н. “объединительный собор” в Киеве избрал неканонического митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост главы подчиняющейся патриарху Варфоломею “Православной Церкви в Украине”. Русская православная церковь и УПЦ не признают этот “собор” каноническим, а представителей новой церкви считают раскольниками.