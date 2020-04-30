Правовая машина при Зеленском продолжает перемалывать граждан Юго-Востока

30.04.2020, Москва, Владимир Гладков

В то время как убийцы 2 мая в Одессе и боевики майдана спокойно разгуливают на свободе, на Украине продолжают сажать людей, имеющих хоть какое-то отношение к референдуму 2014 года в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был издан доклад уполномоченного по правам человека. Вы думаете, украинская фемида бездействует? По общему мнению, конечно же, да. За Одессу кто-то сел? Нет. За майдан кто-то сел? Нет. За какие-то серьёзные преступления кто-то сел? Нет. Но за последние три месяца людей, задействованных в событиях в Донбассе, осудили 72 человека. 30 из них – за проведение референдума в 2014 году.

За майдан – никто, за Одессу – никто, а за проведение референдума, за то, что люди сказали: мы не хотим жить в этой стране, в которой проводится государственный переворот, и людей сажают. Девять человек посадили за СМС и посты в социальных сетях», – рассказал дипломат.

«Вот в этом катастрофа. Ничего не меняется, и они ничего не могут сделать с этой правовой системой, в которой людей продолжают трамбовать, и при этом абсолютная импотенция по отношению к каким-то там олигархам, откровенным преступникам, людям, которые развязали войну. Полная импотенция.

Но машинка продолжает работать и она продолжает перемалывать людей, которые волей или неволей попали в эту схему», – добавил Мирошник.