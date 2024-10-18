Правовая путаница с СВО позволяет странам НАТО неофициально войти на Украину – Харабуга

Запад может воспользоваться тем, что война на Украине не объявлена, и за участие в спецоперации можно не опасаться удара «Искандерами» по своей территории.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог Виктор Харабуга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не смотря на прямое вторжение в Курскую область, они не считают, что ведут войну с Россией, называя это спецоперацией. Но спецоперации проводятся на собственной территории. Наши войска тоже ведут боевые действия частично «не на нашей» территории, и получается такая правовая путаница, которая позволяет толковать события, как угодно. Вторжение в Курскую область только обострило все эти противоречия, которые уже имеют место третий год. И что делать дальше, они не могут решить. Обеспечить самостоятельно победу над Россией они не могут. Это и ежу понятно, и всем военным и аналитикам. Но с другой стороны, Запад боится втянуться непосредственно в войну, понимая, что это может закончиться ядерным конфликтом. А его никто не хочет, и они в том числе не хотят. Хотя уверяют, что Путин не осмелится применить ядерное оружие, и мы его будем давить и давить», – отметил он.

По словам эксперта, поставка оружия и техники из других стран не считается их прямым участием в конфликте с Россией. Хотя можно наносить удары по узловым станциям и тоннелям, задействованным в транспортировке. США так поступали в ходе войны во Вьетнаме даже на приграничных территориях.

«Если наши ракеты, выпущенные по объектам на Украине, начнут сбивать ПВО с территории Польши, означает ли это, что Польша вступила в боевые действия против Вооружённых Сил РФ или нет? Надо ли отзывать посла в этом случае? Надо ли объявлять войну Польше? Как действовать дальше? Польша может ввести свои дивизионы на территорию Украины и тогда не надо никого в НАТО принимать. Потом могут приехать немцы, литовцы для участия в боевых действиях, не неся никакой ответственности», – заключил Харабуга.

Отметим, что согласно Конституции РФ, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью России.