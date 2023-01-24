«Правоверные» меджлисовцы ищут в Крыму контакты с религиозными экстремистами любого толка

После 2014 года крымско-татарский меджлис, признанный в РФ экстремисткой организацией, резко изменил свое отношение к радикальным политическим течениям среди мусульман Крыма. Члены запрещенной в РФ организации «Партия исламского освобождения» – «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» из порицаемых возмутителей спокойствия в риторике меджлисовцев превратились в политических заключенных и узников совести.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», такую трансформацию заместитель Муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов пояснил просто: враг моего врага, мой друг.

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«Так как они все являются недоброжелателями Духовного управления мусульман Крыма, то, естественно, являются друзьями таких же, как они, – отметил Исмаилов в эфире «Крым 24». – Если учитывать то, что Духовное управление мусульман Крыма – это избранный религиозный институт мусульманами Крыма, то противодействие ДУМК – это путь в никуда. Это попытка подрывать то основное, стержень идентичности как крымско-татарского народа, так и открыть двери для радикализации мусульманского сообщества. Потому что мы всегда стоим на позициях подавляющего большинства мусульманской умы, более 1 000 лет – это понимание, это традиционная практика, и сама она здесь присутствует, и духовные институты, которые есть на данный момент. ДУМК представляет эту линию и берет на себя функцию развивать, обучать этому мусульман. Что касается имамов, они все известны, те, которые ведут деятельность несанкционировано с духовным управлением в тех или иных мечетях. Они не понимают, это люди, фанатики, зомбированные, у них есть только «моя мысль и все остальные», только «моё и все остальное». Это примитивное мышление. Пока был мораторий в 2014-15 годах сколько с ними бесед провели, но, к сожалению, имеем то, что имеем. Поэтому, если люди не понимают слов, Всевышний нашлёт на них уже такую беду, которая будет им понятна».

Что касается самого политического течения «хизбов», то заместитель Муфтия напомнил, что в нем нет национальностей, и никакие национальные особенности не учитываются.

«Люди апеллируют к крымско-татарскому народу, к исламу как таковому. Конечно же это является для них прикрытием, потому что непосредственно эта партия, о которой мы говорим, она категорически не приемлет какие-то национальные особенности, постоянно выступала против них. Поэтому двойные стандарты очевидны», – заключил Исмаилов.

Аргументы, что участников Хизб ут-Тахрир преследуют за сборища под зданием судов в дни проведения заседаний над «хизбами» и системную критику российской власти, а также массовую нелояльность крымских татар к событиям 2014 года, в Духовном управлении мусульман Крыма считают отвлечением внимания от сути проблемы – Хизб ут-Тахрир запрещена в РФ и практически во всех арабских странах, и этот запрет закреплен на законодательном уровне.

«Подмена понятий идёт на базовом уровне, – убежден начальник юридического отдела ДУМК Ибраим Каймакан. – Как только начинают привлекать за участие в организации, запрещённой в России, появляются защитники, которые само понятие законодательства неправильно трактуют. Утверждается, что это хорошие люди, которые не совершают каких-либо террористических актов, положительно характеризуются в обществе, так за что к ним применяют меры ответственности? А здесь – четко за участие в деятельности запрещённой в России организации или партии, в данном случае Хизб ут-Тахрир, которую Верховный суд России признал террористической организацией. И если человек в ней состоит, будь он хоть самым распрекрасным, он автоматически попадает под ответственность. Адвокаты, которые осуществляют защиту, не дают это понимание подзащитным. Наоборот, доказывают, что вы же хорошие люди, вы же ничего плохого не совершили, а здесь имеет факт участия в террористической организации».

Сама суть ваххабизма и хабашизма, поясняет секретарь координационного совета крымских татар при главе Республики Крым, профессор Лемара Селендили, заключается в распространении западной идеологии. А сами организации представляют из себя авторитарные секты, где подчинение достигается путем присяги на священной книге Коран.

«Представляя себя антизападными организациями, они распространяют западную идеологию, с чем я неоднократно сталкивалась, – отметила профессор. – В феврале 2014 года в одной из школ Белогорска я обнаружила на стенде с крымско-татарской литературой книги по религии, изданные в Великобритании. Но Великобритания никогда не являлась центром исламского мира, никогда не являлась почитателем ислама, скорее, наоборот».