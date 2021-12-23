Правозащитница: Русскоязычных детей в Эстонии считают детьми с задержкой развития

Эстонские власти занимаются сегрегацией по национальному признаку, считая русскоязычных детей отстающими.

Об этом на видеоконференции членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» заявила член Совета объединения «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Блинцовой, детские сады и школы в Эстонии усиленными темпами ликвидируют уже более десяти лет.

«В 2007-м году правительство запустило программу по ликвидации русских школ. Каждый год, под предлогом заботы о русских учениках, количество таких школ сокращается, несмотря на то, что спрос на них очень высок, и закрытие каждой школы вызывает массовые протесты родителей. Право русского меньшинства на такое образование игнорируется.

Была одобрена программа, которая обеспечивает полную ликвидацию русского образования, начиная с детского сада. Это касается русских детей. Министр образования сказал, что русские дети должны учиться отдельно от эстонских детей. По факту это физическая сегрегация, которая противоречит международному законодательству и эстонскому законодательству.

Однако, министр утверждает, что это необходимо. В отсутствие русских детских садов, родители будут вынуждены отдавать своих детей в эстонские детские сады, а помещение русских детей в эстонские детские сады часто ведет к очень плачевным результатам – в лучшем случае они ассимилируются, в худшем – нет, они становятся билингвами. Если нет русских детских садов, дети, говорящие на русском языке, будут рассматриваться как дети с задержками речевого развития», – заявила Блинцова.