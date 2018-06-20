20.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Правозащитница сетует: в зарубежных СМИ символом Украины стали проститутки

Репутация Украины, как страны для секс-туризма, подтверждается материалами в иностранных таблоидах, и рекламой международных авиалиний.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила Александра Голуб, глава Лиги защиты прав женщин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим зарубежные СМИ, то The Sun, один из наибольших британских таблоидов, писал, почему стоит приехать в Украину – потому что у нас очень много красивых женщин. Это наш бонус, и их тут у нас в избытке, и поэтому они доступны, и можно очень быстро заняться сексом практически с любой украинкой, так пишут иностранные таблоиды. Еще один пример связан с авиалиниями, что нам говорит про то, что это уже действительно связано с туристической отраслью. Одна азербайджанская авиакомпания, презентуя полеты в Украину, убеждала, что прямо по прилету в аэропорту будут встречать красивые украинки, тоже доступные. Ни про какую культуру, наши ценности. О них разговор в этой рекламе не идет», – посетовала Голуб.