Правозащитник напомнил о массовом погроме сербов в хорватском Задаре

03.05.2021, Загреб, Алексей Топоров

Председатель Союза сербов региона Миодраг Линта призвал сербскую Прокуратуру по военным преступлениям начать расследование и предъявить обвинения бывшим лидерам Задара и местной полиции за содействие погрому сербской общины.

Кровавый инцидент начался тридцать лет назад 2 мая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«После того, как ХДС (Хорватское демократическое содружество – националистическая сепаратистская партия первого президента страны Франьо Туджмана – ред.) пришла к власти в Задаре в мае 1990 года, сразу же началось самое жестокое давление на сербов в виде телефонных угроз, оскорблений, писем ненависти, психических и физических преследований, – рассказал Линта. – Затем начались аресты, пытки и ликвидация сербов. Отношение к сербам в Задаре – одно из многих доказательств усташеского характера режима Туджмана».

Правозащитник напомнил, что пик противостояния с сербами пришелся на 2 мая 1991 года, когда разъяренная толпа начала атаковать сербов и уничтожать их собственность. Тогда в Задар приехали несколько сотен человек на десятке автобусов, вооруженные дубинками и прутьями, распевая усташеские песни и выкрикивая усташеские лозунги.

Также было использовано большое количество взрывчатых веществ, которые в то время находились под контролем полиции, которая ничего не сделала для защиты сербов и сербской собственности. В тот и последующий день, добавляет он, были разрушены 89 частных магазинов, принадлежащих сербам, 37 частных сербских домов, 22 магазина компаний из Сербии и 42 дома и коттеджи в Бибинье, который находится в нескольких километрах от Задара.

Многочисленные факты, по словам Миодрага Линты, свидетельствуют о том, что деструктивная кампания против сербов и сербской собственности была хорошо организована и заранее планировалась в сотрудничестве с местными влиятельными людьми и властями Загреба.

Линта заявляет, что в тот и последующие дни около 10 тысяч сербов были изгнаны из Задара и было разрушено около 200 сербских домов, пансионатов, коммерческих предприятий и магазинов компаний из Сербии.

Ликвидация сербов и подрывы сербских домов и предприятий продолжались до 1992 года. По данным городской комиссии по переписи снесенных домов, около 470 сербских домов и других построек были заминированы и разрушены.

«По меньшей мере, 34 серба были убиты в Задаре, из которых – 15 были мирными жителями, а остальные были военнослужащими ЮНА в Задаре», – добавил Линта.